各位讀呢篇文章之前，大家不妨要先拜讀一下今日魏力專欄《異動空間》「股市預示滯脹將至」一文，因為文章嘅訊息可能十分重要。大家先要知道市場點解反映緊滯脹，而小弟呢篇會預測股市出現滯脹預期之後嘅後果。

滯脹係咪一定會出現？唔知，只不過，美國經濟數據差，同時資源以至運費爆升，晶片供應短缺預示產出將持續低迷，經濟弱、通脹高，係咪好容易想像到滯脹？你唔諗，啲基金都會諗。

滯脹唔使一定要出現，但只要滯脹感染到市場，就夠大問題。第一，通脹高，資金成本會跟住偏高，10年期美債孳息率仍然喺1.6厘左右上落，持續喺呢個水平，長線資金已經要喺高估值股份不斷流出，而滯脹不利股債，通脹同時債價跌孳息升，令高估值股份陷入惡性循環。

第二，滯脹係一個漫長過程，如果逼在眉睫，中美會容許滯脹出現？定係長痛不如短痛？若然係後者，容許一個市場危機出現，令股市急跌至吸引水平，同時經濟快速短期衰退，由較低基數出發，reset再重拾增長，以大局出發，不失為一個出路。中國方面似乎幾明顯，先由波叔宣佈上調印花稅、郭樹清警告美股泡沫，以至一連串打擊科技龍頭、互聯網金融、樓市泡沫等等嘅措施，中國明顯寧願有個短而急嘅跌市，都唔想經歷可能長達兩三年嘅低潮期。美國方面？從政治陰謀論去諗，拜登剛上場冇耐，短期股市大跌都可以賴落上一手，容許股市大跌過後再喺任期第三、四年reset經濟增長谷選票，似乎合理不過！巴西兩個月內加息1.5厘，反映唔少經濟體系已經嗌救命。

5月12日美國公佈嘅CPI數據，似乎將會相當關鍵，數據公佈前後，美股波動性可能上升，值得留意。

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