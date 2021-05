每年5月股場都有Sell in May and Go away(五窮並走佬)的說法,但數字顯示,近年此傳統智慧開始失靈,過去幾年美股在5月開始發力,若新總統年首個100天升勢強勁,第二個100天更普遍向上。加息加稅是Sell in May最大理據,但對霸權股影響輕微,5月不宜清倉。

對於Sell in May and Go Away出處,最早是起源於英格蘭,商人及銀行家沽出產品後去避暑,第三句是Come on back on St Leger’s Day(9月5日),原先僅為放暑假,跟市況無直接關係,後來美國投資者採納此說法才大行其道。

1950年至2013年,5月至10月道指平均回報為0.3%,相對11月至4月平均回報7.5%,Sell in May有其意義。不過,近十年有關指標開始失效, 2011年至2020年,美股於5月至10月普遍上升,道指平均升2.9%,納指更平均升7.2%,數字上並不配合Sell in May說法。

近日財長耶倫曾指聯儲局要加息,立即令科技股大跌,不過,即使遇上2015年至2019年加息周期,以及2018年開始縮表的年份,5月打後的納指不跌反升。

貨幣政策打擊科技股的原理有三個:一、利率上升令到公司的現值下降,亦即股價下跌;二、科技公司處於燒錢階段,極需要資金支持增長,加息等於資金成本上升,直接打擊業務;三、利率上升導致孖展成本增加,斬倉下滾雪球下跌。

不過,現時納指103隻成份股中,7隻主要股份Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabat、Tesla及微軟(FAANGMT)合共佔比重50.747%。

上述巨無霸在各個領域中非常壟斷,以蘋果為例,截至3月底一季收益破紀錄達895.84億美元,按年增長53.6%,上季國債息率雖急升,但業績反映對big techs影響是零。事實上,FAANG首季業績跑贏市場預測達26至66%。

新總統第二個「百日」例升

利率上升另一面是經濟增長強勁,Big Techs將會在不同方面受惠,實際受Sell in May影響輕微。持有霸權級別的股份,根本沒必要清倉。

此外,全國巨企集氣支持令拜登當選,投桃報李,拜登上任首100日標普上升10.12%。數字上顯示,新總統上任第二個100天,過往標普平均升幅為4.8%,新總統上任第一年,美股表現普遍向好相信有其政治需要。