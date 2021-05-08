每年5月股場都有Sell in May and Go away（五窮並走佬）的說法，但數字顯示，近年此傳統智慧開始失靈，過去幾年美股在5月開始發力，若新總統年首個100天升勢強勁，第二個100天更普遍向上。加息加稅是Sell in May最大理據，但對霸權股影響輕微，5月不宜清倉。

對於Sell in May and Go Away出處，最早是起源於英格蘭，商人及銀行家沽出產品後去避暑，第三句是Come on back on St Leger’s Day（9月5日），原先僅為放暑假，跟市況無直接關係，後來美國投資者採納此說法才大行其道。

1950年至2013年，5月至10月道指平均回報為0.3%，相對11月至4月平均回報7.5%，Sell in May有其意義。不過，近十年有關指標開始失效， 2011年至2020年，美股於5月至10月普遍上升，道指平均升2.9%，納指更平均升7.2%，數字上並不配合Sell in May說法。

近日財長耶倫曾指聯儲局要加息，立即令科技股大跌，不過，即使遇上2015年至2019年加息周期，以及2018年開始縮表的年份，5月打後的納指不跌反升。

貨幣政策打擊科技股的原理有三個：一、利率上升令到公司的現值下降，亦即股價下跌；二、科技公司處於燒錢階段，極需要資金支持增長，加息等於資金成本上升，直接打擊業務；三、利率上升導致孖展成本增加，斬倉下滾雪球下跌。

不過，現時納指103隻成份股中，7隻主要股份Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabat、Tesla及微軟（FAANGMT）合共佔比重50.747%。

上述巨無霸在各個領域中非常壟斷，以蘋果為例，截至3月底一季收益破紀錄達895.84億美元，按年增長53.6%，上季國債息率雖急升，但業績反映對big techs影響是零。事實上，FAANG首季業績跑贏市場預測達26至66%。

新總統第二個「百日」例升

利率上升另一面是經濟增長強勁，Big Techs將會在不同方面受惠，實際受Sell in May影響輕微。持有霸權級別的股份，根本沒必要清倉。

此外，全國巨企集氣支持令拜登當選，投桃報李，拜登上任首100日標普上升10.12%。數字上顯示，新總統上任第二個100天，過往標普平均升幅為4.8%，新總統上任第一年，美股表現普遍向好相信有其政治需要。