通告

●赤子城（9911）指，早前網傳「赤子城科技與字節跳動旗下流量平台達成全線合作」信息不實，集團僅自2019年起在字節跳動的巨量引擎平台和穿山甲平台開展流量運營。

●高銀金融（530）指，法院進一步將呈請聆訊押後至百慕達時間5月21日。

●福壽園（1448）以承擔債務的收購形式，收購安徽龍門文化陵園，作價1.45億元人民幣。

●上海實業（363）以投標聯合體方式，投得上海虹口區北外灘地塊，用地面積為3.45萬平方米，作價91.06億元人民幣。

投標聯合體將共同成立合資公司，以發展該土地及相關建設及業務營運，作辦公、酒店以及商業用途。

●香港銀行公會稱，歡迎有關當局「跨境理財通」的實施細則，指即將措施將更能便利粵港澳大灣區內的跨境投資和金融合作，以及推動人民幣國際化，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

銀行公會指，有關措施將為本港銀行業界帶來龐大機遇，將會研究徵求意見稿，並繼續與各持份者保持溝通，促進措施可以適時實施。

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