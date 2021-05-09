美國職位增長遠遠差過預期，科技股又再升過。唔夠一個星期之前，做過聯儲局主席嘅美國財長耶倫仲走來講話要加息，因為經濟增長好強，短短幾日就俾數字推翻佢嘅講法。

相對網上討論區投資者鍾意將自己短線投機變長揸嘅行為，美化為Strong Hold(SH)，高明嘅行動雖然大同小異，但背後原理唔同，唔盲目相信隻股會自動to the moon，係唔相信貨幣政策會有真正嘅收縮。

作為一個喺股海碌咗十幾年嘅人，過去十年最大騙局，首推「第四季加息」，大概由2010年開反覆有聲音講加息縮表，而呢個騙案，本人都係受騙者之一。當年危機比起今日更嚴重，美國未復元，歐洲又嚟，但係美帝官員會將由低位反彈所致嘅高增長數字，包裝成經濟增長強勁好快加息，配合主流傳媒解讀及大行預測「第四季加息」，當年本人都信咗，直至今年年初，先知嗰班大合唱嘅人，叫deep states。

計一計數，聯儲局最新資產負債表為7.81億美元，對比08年海嘯QE前9,017億美元，撇除你嘅勞動成果，你嘅身家冇升8.7倍，你都係受騙者之一，身家喺佢印鈔你攤薄嘅情況下縮咗水都唔覺。

至於未來點解冇乜條件收縮貨幣政策，就係因為科技股升，背後理論係疫情加速一系列科技化流程，好多工作唔需要再請咁多人。加息除咗打沉科技股價之外，達唔到咩實際目標。

今年傳統股神畢菲特的巴郡上升26%，Cathie Wood旗下嘅Ark Invest下跌12%，事隔只係半年新舊股神tittle互換。畢菲特問，未來30年最大市值企業會唔會再升20倍？即達60萬億美元，即係現水平再升20倍。資本主義運作得越來越好係部份原因，但最重要原因，係一路貶、一路印，最終達同冥通平水。

當年嘅民主黨奧巴馬集團嘅身影，今日又一一重現執政體系。睇嚟當年又要印又要扮有紀律嘅情況，未來10年會發生多次。

高明

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