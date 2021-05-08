【本報訊】股王騰訊（700）近來遭中外夾擊，除了被中國以反壟斷為名重罰，旗下遊戲開發商Supercell亦因侵犯專利遭美國處罰。Supercell在一宗遊戲功能的專利訴訟中，被指侵犯日本遊戲公司Gree的6項專利，遭美國德州聯邦陪審庭裁定敗訴，須向對方賠償9,220萬美元（約7.2億港元）。

騰訊旗下 遭美判敗訴

Gree表示，Supercell開發的多款遊戲，包括《部落衝突》、《部落衝突：皇室戰爭》及《卡通農場》均使用「免費增值」的遊戲功能，即玩家免費下載遊戲後，可透過用戶付款升級或於遊戲中購買虛擬物品來賺錢。Gree指控Supercell侵犯其專利，並透過這3款遊戲獲利約30億美元。

Supercell與Gree有多宗專利訴訟進行中，去年9月Gree已從一宗專利訴訟，獲Supercell賠償850萬美元，雙方的第三宗訴訟將於今年審理。Supercell表示會就是次裁決作出上訴。

另外，國務院新聞辦公室昨日公佈今年專項行動，將加強網絡平台執法力度，包括對主動推送不良訊息、有意縱容違法違規行為的網站平台，依法處罰，並向社會公開，希望通過以罰促管和以案促改，倒逼網站平台發現問題、查找漏洞和加強管理。