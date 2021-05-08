日本受世紀疫症拖累，經濟重創，原本萬眾期待的奧運會現傳出閉門比賽，令經濟再起飛夢碎。日本曾迷失30年，有關西地區的老牌發展商指，當地發展商由高峯期300間「執剩」90間，日本老一輩更鼓勵下一代寧願花費也不要置業。

日本老牌發展商River Industry執行專務董事沖村晉一表示，原本關西地區有逾300間開發商，但經歷日本經濟泡沫及多次世界經濟危機後， 日本樓滯銷，加上銀行不願意貸款給開發商，更想他們馬上還錢，逼令不少開發商相繼倒閉，加上日本的「少子高齡化」（即低生育率及人口老化），對置業需求下降， 最終關西地區只剩下90間實力雄厚的開發商。

日本的社會氛圍為厭惡風險，老一輩希望子女可以過正常生活，規避風險的情緒不斷加劇，踏入2021年，年輕一代的日本人對於房屋及理財的觀念大都採取迴避態度。

海外買家佔兩成

租住京都市左京區物業、現年25歲的木村小姐表示，目前沒有置業打算，也沒有作任何投資，因為自己平時花錢已不太够用。而現年29歲，本身為從事自由職業的橫山小姐表示，目前並沒有作任何投資。她又指，現時租住大阪市的西區物業，若將來有餘錢的話，也想置業。

Sakura Global董事兼創辦人張明珠說，老一輩的日本人深明泡沫經濟、樓價大跌的苦況，一定會叫自己的小朋友寧願花錢，都千萬不要買樓。早年銷售日本物業時，不少日本人曾取笑她是「儍㗎」。

隨着日本觀光業興起，日本樓受到不少海外投資者追捧。沖村晉一指，在疫情前， 購買其集團物業的外國人比例約20%，當中以中國人最多。張明珠亦補充指，日本樓成交是「八二比例」，即八成來自日本本土， 另外兩成是外國人。