恒地（012）上月底公佈，以首批平均呎價26,448元推售的啟德The Henley I，挾今日母親節進行首輪公開發售196伙，其中有大手客斥約3,100萬元購入兩伙兩房戶。發展商指，項目於A組時段已沽出28伙單位；料短期內加推，預告將有一定加價空間。

The Henley I昨日率先以呎價高逾6萬元，招標售出頂層天台特色戶；今日公開出售196伙。大手客時段於今早9時開始，恒地營業（一）部總經理林達民指，The Henley首輪大手客時段暫沽出28伙單位，其中有一組客戶斥5,529萬元購入3間單位

林達民續指，項目昨日有特色戶錄得區內呎價破頂成交，相信項目2期相關單位有望再創新高；項目將於短期內加推單位應市，料有一定提價空間。

其中A組頭籌客張女士表示，本身居住馬鞍山，心儀單位景觀，故斥約2,700萬元購入2座高層A室，屬三房間隔。就現場所見，B組客於上午11時報到時間，陸續有家庭客到場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，The Henley I今日可沽出逾八成可售單位。至於樓市愈見暢旺，而本月一手成交暫已錄得逾900宗成交，相信全月有望突破2,500宗近年單月新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，項目錄不少投資客入市，預計未來呎租可達60元水平，租金回報約3厘。布續指，市況持續範好，相信本月一手成交宗數可達2,000宗以上，較上月800宗彈升1.5倍；而樓價則繼續穩步上揚。

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