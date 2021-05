在阿里巴巴(9988)深陷反壟斷泥潭之際,彭博報道,抖音母公司字節跳動已僱用了數千名員工,並吸引了小米(1810)等知名贊助商,旨在挑戰阿里巴巴在價值1.7萬億(美元,下同)的中國電子商務領域的龍頭地位。

報道提到,中國網購市場由阿里巴巴及京東(9618)長期控制,但字節跳動在去年售出了價值約260億元(約1,672億元人民幣)化妝品、服裝和其他商品,這個成績阿里巴巴旗下淘寶要花6年時間才能完成。在推動網購業務下,公司料今年廣告銷售達400億元,當中中國銷售貢獻一半以上。

研究機構藍蓮花(Blue Lotus Capital Advisors)研究部副主管楊子瀟表示,由於「抖音短視頻」流量巨大,令其可以從事任何業務(they can basically do any business),包括直播、網購、本地生活服務及搜尋,有很大的想像空間。

近月傳準備上市的字節跳動,其新興的電子商務業務,可以幫助該公司上市時估值超過2,500億元,從而消除了人投資者對中央打擊中國互聯網巨頭的擔憂。

而對比字節跳動對手,去年疫情刺激了對家庭娛樂的需求,淘寶直播產生了超過4,000億元人民幣的商品總價值,而快手(1024)則逾3,810億元人民幣,是抖音的兩倍多。

報道亦提到,字節跳動不但向阿里巴巴下戰書,亦準備在允許用戶在應用程式預訂酒店和餐廳,提供與美團(3690)和騰訊(700)旗下微信小程式相似的服務。

