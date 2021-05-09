在阿里巴巴（9988）深陷反壟斷泥潭之際，彭博報道，抖音母公司字節跳動已僱用了數千名員工，並吸引了小米（1810）等知名贊助商，旨在挑戰阿里巴巴在價值1.7萬億（美元，下同）的中國電子商務領域的龍頭地位。

報道提到，中國網購市場由阿里巴巴及京東（9618）長期控制，但字節跳動在去年售出了價值約260億元（約1,672億元人民幣）化妝品、服裝和其他商品，這個成績阿里巴巴旗下淘寶要花6年時間才能完成。在推動網購業務下，公司料今年廣告銷售達400億元，當中中國銷售貢獻一半以上。

研究機構藍蓮花（Blue Lotus Capital Advisors）研究部副主管楊子瀟表示，由於「抖音短視頻」流量巨大，令其可以從事任何業務（they can basically do any business），包括直播、網購、本地生活服務及搜尋，有很大的想像空間。

近月傳準備上市的字節跳動，其新興的電子商務業務，可以幫助該公司上市時估值超過2,500億元，從而消除了人投資者對中央打擊中國互聯網巨頭的擔憂。

而對比字節跳動對手，去年疫情刺激了對家庭娛樂的需求，淘寶直播產生了超過4,000億元人民幣的商品總價值，而快手（1024）則逾3,810億元人民幣，是抖音的兩倍多。

報道亦提到，字節跳動不但向阿里巴巴下戰書，亦準備在允許用戶在應用程式預訂酒店和餐廳，提供與美團（3690）和騰訊（700）旗下微信小程式相似的服務。

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