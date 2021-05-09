近日有寵物主人反咉，有寵物移民代理向他們強調代理必須成為IPATA（國際寵物和動物運輸協會，International Pet and Animal Transportation Association）的會員，才可以替寵物辦理移民，而且寵物運輸必須經持有香港漁農自然護理署（下稱漁謢署）發出的牌照和持牌旅行代理商處理。這個說法的確使寵物主人感到困惑。難道寵物主人親自按照並嚴格遵守出口國和入口國的動物檢疫條例，為他們的寵物辦理移民便是違法？難道寵物主人親自為他們的寵物安排運輸便是違法？頭腦清醒的都會認為怎麼可能呢！要了解這方面的問題，便須先了解IPATA是甚麼，以及「旅行代理商」和由香港漁農自然護理署所發出與動物相關的牌照了。

國際寵物和動物運輸協會（IPATA）

IPATA 是一個非營利的環球的組織，它不是某一個國家政府的機構。成員包括寵物移民服務提供者、動物貿易商、獸醫、狗舍營運者、寵物或動物運送的服務供應商，現時有三百多個會員。IPATA並不是一個法定的組織或機構，其目的只是致力於寵物和動物的安全和人道的運輸，因此也不具管束業者和行使任何與寵物或動物相關法例的權力。

以香港和台灣兩地之間的寵物移民為例，專責處理動物出入口的政府機構分別是香港漁謢署和台灣動植物防疫檢疫局，但經查證後，這兩個政府單位都不是IPATA的會員。而且最終決定寵物能否登機的是誰呢？答案很簡單，就是航空公司吧。每家航空公司均有其安全守則須遵循，而這些守則也是大同小異的。難道寵物登機前須由IPATA的同意嗎？

外遊旅行代理商

關於持牌旅行代理商，根據現時香港的《旅行代理商條例》，旅行代理商可分為「外遊旅行代理商」和「到港旅行代理商」兩大類。由於寵物移民所涉及的是動物的出口，所以在此主要探討的是外遊方面的問題。

根據《旅行代理商條例》第4條，任何人如在香港代另一人獲取在旅程中以任何運輸工具提供的載運，而該旅程從香港開始，其後主要在香港以外進行；或代另一人獲取在香港以外任何地方的住宿，而該另一人或其代表就住宿費用向該人或會就住宿費用向該人繳付款項，即屬經營外遊旅行代理商業務。

試想想，若旅客需要出國，是否一定要透過「外遊旅行代理商」才可以成行？出發前，旅客只需持有有效的旅行證件以及入境國的簽證（如需要），不就可以直接跟航空公司訂購機票了嗎？何須一定要由持牌外遊旅行代理商辦理？若要攜同寵物便須透過持牌外遊旅行代理商辦理，這說法也太無稽了吧！

與動物商業活動相關的牌照

至於與動物商業活動相關的牌照方面，漁謢署所發出的牌照計有：動物售賣商牌照、甲類及乙類繁育狗隻牌照、動物寄養所牌照、騎馬場地牌照、展覽牌照或臨時展覽許可證和檢疫中心牌照。 換言之，漁護署並沒有發出任何牌照用作規管寵物出、入口的。

以動物售賣商牌照為例，任何人士出售或要約出售動物或禽鳥，除了自己的寵物或寵物後代的人士外，都必須領取動物售賣商牌照。任何出售狗隻的人士，不論該人士是否將其狗隻作為寵物飼養，均須領取牌照或許可證。現時有三種牌照及一種許可證應用於規管出售狗隻：

一，動物售賣商牌照（ATL）：用作在領有牌照的處所出售從准許來源獲得的狗隻（但不可繁育狗隻）。動物售賣商牌照亦適用於出售其並非作為寵物飼養的其他種類的動物或禽鳥的人士。牌照上將列明獲准進行售賣的動物或禽鳥的種類。

二，甲類繁育狗隻牌照（DBLA）：給在領有牌照的處所（應是持牌人的正常居住地）飼養四隻或以下雌性狗隻作繁育用途，並出售該等狗隻或其後代的人士。

三，乙類繁育狗隻牌照（DBLB）：給在領有牌照的處所飼養五隻或以上雌性狗隻作繁育用途，並出售該等狗隻或其後代的人士。

四，單次許可證

若出售自己的寵物狗隻，狗主須已是狗隻的登記畜養人並為期至少四個月。同一人士於四年期內最多可獲簽發兩張許可證。無適當牌照或許可證而售賣動物可被罰款100,000港元，而違反牌照或許可證附加條件可被罰款50,000港元。

在了解過這三方面的問題後，寵物主人應明白要處理寵物的移民手續，其實不一定要假手於人的。當然，由於不是每一位主人對有關手續都瞭如指掌，那便需向寵物移民代理求助了。不過，是不是大型的寵物移民代理、或者是某某協會的會員便一定服務到位呢？筆者打個比方，若一些大型連鎖食肆是某商會或某協會的成員，在服務和食物品質上是不是一定比小店高呢？ 經過「高壓氧艙」事件後，相信大家已心裡有數了。

話說回來，為什麼寵物移民代辦公司之間的收費區間可以有那麼大的差別？簡單來說就是在於經營手法上。花在宣傳方面的費用較高，或噱頭比較多的，收費自然較高。就好像之前所提到的推銷高壓氧艙之類的銷售手法，費用最終還是轉嫁在消費者身上。以近期因前往英國的寵物艙位供應緊絀所衍生出來的私人飛機服務為例，租用一架私人飛機的平均費用大約是160萬港元。可是，一架私人飛機最多只能乘載10隻寵物，除以10的話，「一人一寵物」的成本就是16萬港元。若加上寵物移民手續等費用，總價大概就是18萬港元。

在所謂「獅子山精神」下，誰是藉機發災難財、吃人血饅頭，誰是真正在為香港人盡一分綿力的，已可一目了然了。當然，有些商人眼中只有金錢；不過，誰說從商的總是每分每秒都要大賺别人的錢呢？大家還記得「深水埗明哥」嗎？只要翻查一下他的資料（蘋果日報有不少與他相關的報導），便會明白。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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