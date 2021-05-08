新盤市況暢旺，單計5月首周，市場已錄得近600宗一手成交。買家入市時最頭痕就是交易有問題導致撻定收場，而恒大（3333）旗下屯門掃管笏新盤珺瓏灣II，上月就發生一宗交易被發展商撻定的擺烏龍事件，一名買家透過本報報道後得知單位被列為「撻定」，其後向律師詢問過才知虛驚一場。不過，事件中發展商就疑似「彈弓手」，隨意刪改成交冊內容，而一手銷監局亦未對有關成交冊的內容更改有監管，或有誤導公眾之嫌。

今年4月7日，本報記者從一手住宅銷售網上查閱屯門恒大．珺瓏灣II的成交紀錄冊，發現有3宗分別在3月26日及27日成交的單位，被列為「簽署臨時買賣合約交易無進展」，意思是交易被視為放棄上會，俗稱「撻定」，預料3個單位的買家被發展商沒收樓價5%定金，本報亦在即日就事件進行新聞報道。

買家無故「被撻定」：以為無啦啦食咗我廿幾萬

不過在翌日，本報收到上述珺瓏灣撻定單位的一名買家Ben（化名）的來信，表示他睇到報道後向律師查詢單位交易情況，並指律師查證後發現交易正常，沒有撻定。Ben表示：「我哋業主之間有一個group，有人send咗你哋個撻定報道出嚟，我先見到我個單位被列作撻定，心諗：點解撻咗定㗎？即刻去問agent同律師，我以為無啦啦俾人食咗廿幾萬定金。」

Ben又解釋事件來龍去脈：「我係3月尾簽臨約，發展商指，要5個工作天內簽正式合約，於是我喺4月1日（長假期前一日）同律師去簽正式合約，而喺4月7日就睇到個撻定報道，律師就回覆話同日已經收到發展商確認文件，confirm咗（交易）ok。律師話，其中一個原因可能係發展商當咗紅日都係工作日，所以計咗我個單位撻定。」

事實上，《一手住宅物業銷售條例》第8分部，一手銷監局就新盤成交紀錄冊內容作界定。當中列明，成交紀錄冊原意是要讓公眾了解該項目的交易資料，從而了解香港的住宅物業市場狀況。成交紀錄冊中必須有物業描述、有否連車位出售、臨約日期、正式合約日期、成交價、價錢修改的細節及日期、支付條款（包括折扣、回贈等）、合約終止日期及買家是否發展商相關人士等的資料。

當買家向發展商購入單位後，發展商須在24小時內將以上詳情記入成交紀錄冊。而買家在5個工作天內簽下正式合約，發展商亦需要在1個工作天內將此記入成交紀錄冊。根據上述事件買家Ben的描述，在4月1日簽下正式合約，與其簽臨約只相距不足5天的工作日，理應不可計算為放棄交易。

恒大直接刪走錯誤部份或誤導公眾

另外，是次事件中，發展商對於成交冊的修改亦有相當奇怪的做法。一般新盤如果有成交內容需要更正，就會在成交冊中將錯誤的地方畫上橫線，然後在旁邊填上更正的內容。例如，九建（034）油塘海傲灣，在2019年5月10日以680.3萬元售1B座30樓C室，其後懷疑簽臨約日期有誤，發展商在日期上畫上橫線，再在下方填上正確日期5月9日。是次恒大直接將錯誤內容刪除而不留痕迹，或令公眾查閱成交紀錄時被誤導。本報正向恒大了解事件，至截稿前未獲回覆。

對於成交冊上更改內容，《一手住宅物業銷售條例》沒有嚴格規定，只是說明交易資料更改或者買家撻定，均需要在1個工作天內在成交冊修正。除了交易的成交價錢指明要保留修改的痕迹外，其餘在成交冊上的細節更改均沒有明確監管。本報向銷監局查詢時，當局只是回應會檢視各發展項目的銷售文件，如發現有懷疑違反《條例》的情況，會立案調查。

律師謝天良表示，一般一手市場成交，買家要在5日內簽正式合約，而二手市場的成交就大致3日，如果買家在期間未有表明繼續購樓的意圖，例如沒有直接或透過律師與發展商方面聯絡，就有機會被視為撻定。對於上述事件，謝天良認為，發展商若已殺定，便應該把該單位放回市場再次出售，但最終會否落回內部認購，就不得而知。他指出，表面上簽正式合約有限期，但個別買家有時或會要求寬限一日半日，發展商不肯但後來又答應，一來一回就有機會造成上述的局面了。

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