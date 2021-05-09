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新盤行情｜晉環8日速沽426伙逾90億貨 加推160伙最平開放式近千萬

54分鐘前
晉環8天內沽出426伙，涉資逾90億元，首度推售開放式戶，最平958.1萬元。

新盤市場火熱，路勁地產與港鐵(066)等發展的黃竹坑新盤晉環，昨日進行第二輪開售，再度一日內沽清180伙，項目8天內沽出逾90億元單位後，發展商公佈，加推晉環160伙應市，其首度推出開放式戶，港島鐵路上蓋最平一房達1,000萬元。

路勁地產繼上周首輪開賣晉環後，昨展開次輪認購，兩輪銷售合共售426伙，套現超過90億元。發展商今日公佈加推第4號價單160伙，當中，開放式戶屬首度推售，160伙單位中，包括20個開放式單位，佔加推單位約12.5%、20個1房單位，佔約加推單位12.5%、70個2房單位，佔加推單位約44%，以及40個3房和10個4房單位，實用面積289方呎至1,135方呎。開放式單位首度推出，扣除樓價最高18%折扣，折實價958.1萬至3,972萬元，折實呎價30,610至38,698元。

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