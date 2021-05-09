儘管當前的疫情導致全球經濟停擺，不少海外投資者及外資基金仍對於日本不動產市場保持樂觀態度。雖然疫情剛開始的時候，市場上有一些較保守的業主，受疫情影響而減價出售了一些物業，但大市已消化了壞消息。隨著接種疫苗的普及，經濟活動恢復，大市亦開始反彈。今年減價出售的日本物業數量比上年同期減少，同時，本地投資者已經逐漸適應疫情下的新常態，有實力的投資者仍對市場抱有信心。因此，過去半年日本不動產市場交易量有顯著的上升趨勢，市場對房屋的需求大增，尤其在於日本一手物業市場。

隨著疫苗的普及，日本經濟逐步回穩，日圓低利率且穩定，站在投資角度而言，若要選擇一些門檻低以及投資回報良好的物業，現時會是投資店舖物業、民宿及Airbnb的最佳時機。儘管受到新冠疫情影響，日本遊客數量短期內急劇下降，但相信作為最受香港人歡迎的旅遊熱點，其吸引力仍然存在，而且在疫情過後，遊客市場將很快復甦。在疫情前，要在熱門黃金地段或核心區租舖或經營Airbnb開業困難且非常昂貴，千金難買心頭好，當時即使手持巨款亦沒有方法買到，現在卻因疫情可以「疫市價」買到如心齋橋商店街的舖位，更出現大量優質店舖供投資者選擇。

對於尋找住日本住宅物業的投資者，應選擇靠近市中心商業區的二手一房公寓。在日本的各種住宅物業市場中，一房公寓的成交量最高及最容易出租。若選擇靠近市中心或商業區的物業，投資者應選擇距離火車站步程1至5分鐘以內的物業；如距離市中心較遠的物業，建議選擇距火車站步行距離10分鐘以內的物業。另外，亦需考慮該物業的土地價格的走勢，而在「隔山買牛」的情況下，宜選擇由知名發展商建造的物業。

如有意移居日本的投資者，可以選擇投資、商住兩用的物業，既可用於住宅用途，也可用於商業用途，投資者可以利用這些物業申請投資經營管理簽證。「投資經營管理簽證」為香港人去日本創業移居的最常用的簽證，只需在日本開設或者收購日本公司，並投資500萬日圓（折合約35萬港元）或以上，便可獲取長期居留簽證，經營滿10年便有機會獲得永住權。

張明珠

Sakura Global董事兼創辦人

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