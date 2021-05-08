【本報訊】新盤銷情熱爆，九龍區多個新盤展開混戰。5月初首輪銷情熾熱的黃竹坑站晉環，昨日次輪發售180伙單位，亦如首輪開售一樣，同日起推8伙四房大單位招標，最終180伙單位全數沽清，加上對上一個周六售出240伙套現逾46億元，一周內吸金最少85億元。

晉環（SouthLand）由路勁（1098）、平保（2318）及港鐵（066）合作發展，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，項目早前推出首批單位發售，隨即吸引不少買家大手入市，今次三房單位與首輪開售情況相若，同樣被率先沽清。項目繼續屢獲投資者、分支家庭客及換樓人士青睞，其中同組買家合共斥資近2億元，連購7個3房大單位。項目日內將會有記者會，預料有機會乘勝追擊，再度加推。

利．晴灣23收888票 提價加推

項目次輪發售180伙，折實售價1,171.8萬至3,432.9萬元，折實呎價由29,036至38,922元，全批單位價單市值約48億元，就算所有單位都以最高折扣優惠18%沽出，項目最少套現39.36億元，連同對上一個周六售出240伙，套現逾46億元，晉環7天內賣出420伙，吸金最少85億元。

一手新盤展開激烈大戰，九龍區多個新盤連環推售，其中恒地（012）啟德新盤The Henley I今日首日發售196伙，昨日截止認購登記，共錄得3,063票登記數字，超額認購逾14.6倍。

旺角一連數日展開連場激戰，有利集團（406）旗下利．晴灣23上周三以低市價兩成推出首批50伙，折實平均呎價約1.8萬元，上周四至今收888個認購登記，超額認購近18倍。

發展商眼見反應熱烈，隨即加推應市，加推30伙單位，折實平均呎價20,430元，提價約5%，並預計於本周初公佈銷售安排。價單涉及5伙開放式單位及25伙一房，折實售價562.2萬至674.4萬元，折實呎價18,257至22,380元。

繼One Soho日前次輪發售，昨日則由內房遠洋集團發展的旺角煙廠街新盤千望接力，首輪發售45伙，銷情不俗。

千望首批45伙 沽出逾半

千望最終僅沽出26伙，佔發售單位的58%。遠洋助理銷售總監王維榮指，對項目人流非常高興及滿意，有信心可以沽清45伙單位，並會視乎反應，有機會於日內加推。雖然同區有新盤低市價開盤，不過王維榮指，對項目質素有信心，相信仍然有提價空間，而項目已經推出全盤過半單位。