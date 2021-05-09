傳統智慧而言，股市是反映經濟前景，但在無限量寬之下，市場熱切期盼的是差劣的經濟數據，因有助紓緩收水加息的憂慮，邏輯上看似反智，但實際是理所當然，皆因印錢已將股市推升至超離地水平，萬一經濟數據好轉，通脹預期升溫，代表的是收緊銀根又近一步，股市自然要跌了。

上周五（7日）美國非農數據及失業率遠遜預期，股市（特別是納指）就興高采烈炒上，皆因低息環境對高估值的科技股最為有利。不過，當經濟復蘇緩慢，而通脹又不斷升溫，所預示的就是滯脹隨時殺到，而目前的美股板塊的強弱表現，正正是反映這個預期。

目前動力最強的板塊不外乎資源及航運股，各類大宗商品皆處於大牛市階段，不是十年高位，就是歷史新高，資源價格狂炒，看似經濟好景令需求增加，實際更多是因供應短缺所致，價升量降之下，相關企業盈利其實不會大幅增長，但卻令通脹殺埋身，央行收水加息是遲早的事。最新英倫銀行減慢買債步伐，美聯儲縮減QE規模的時刻，似遠實近。

美林投資時鐘告訴我們，滯脹時最好揸現金，而滯脹時期表現較好的多是防守股，例如必需消費品、醫療保健、公用及能源股。SPDR日常消費ETF（XLP）連創歷史新高，而契媽旗下的ARKK卻較高位唔見四份一，資金目前是泊向防守股抑或增長股？一目了然。堅持撈科技股的戰友，小心越撈越見鬼。

魏力

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