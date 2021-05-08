【本報訊】「科技股女神」Catherine Wood前日接受CNBC訪問，淡定指不擔心近日科技股下跌，又透露與爆倉家族投資基金Archegos Capital舵手Bill Hwang相識，曾獲Hwang向ARK系列四隻ETF提供種子基金。

Wood於訪問提到認識Bill Hwang，他也是ARK Invest旗下ARKK、ARKQ、ARKW及ARKG提供起始資金的重要人物。她表示於2013年一個基督教團契認識了Hwang，他們除了研讀聖經，也談論「股票經」，例如當年二人對Netflix的前景滿有信心。Wood很感激Hwang在基金成立初期的幫助。

對於Hwang管理的家族基金於今年3月爆倉，Wood表示曾向Bill Hwang發短訊慰問，但後來沒有任何聯絡，她也不知道Hwang有否繼續持有ARK系列ETF，亦沒有要求他再向ARK注資。

無懼科技股調整

Archegos爆倉事件曝光後，彭博報道指持股涉百度、騰訊音樂、愛奇藝和美國媒體股ViacomCBS等。巧合地，ARK旗下基金亦持有一些中概股，與Archegos一樣，例如百度。

此外，ARKK今年內表現疲弱，至上周累跌近9.19%，但Wood不擔心科技股下跌，近日股市板塊輪動屬好消息，顯示美股牛市擴大，長遠而言有利其投資組合創造更好回報。她預期ARK系列ETF的複合年均回報率為25%至30%，略高過今年2月預測的15%，並看好Tesla未來兩年或在自動化駕駛技術出現令人意外的突破。

大市方面，道指及標指上周五破頂，前者升229點至34777點，後者升30點至4232點，納指則升119點至13752點。