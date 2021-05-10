港交所（388）去年建議大幅調高主板上市公司盈利門檻，諮詢於今年2月初已完結。日前《南華早報》引述消息稱，將建議3年累計盈利門檻由原來最高1.25 億元調整至8,000萬元，但比現有要求的5000萬元仍增加6成。

消息一出，賓架A就致電畢理，說對該消息大感意外，意外不在於港交所「讓步」，而是在該「讓步」比預期少。皆因市場早於兩、三周前，已傳出由於市場強烈反對，港交所打算讓步，而且是超級大讓步，就是上市門檻維持現有要求，完全不作任何改動。

是真是假，只有港交所和證監會知道。但若是真，為甚麼最終結果在短短半個月會有不同？畢理暫時找不到確實的答案，望有知情者告之。

不過，即使上市門檻無變，公司申請上市都不容易。在外資大行工作的賓架B說，近期上市申請的審批時間又長了，但今次不是因為港交所，而是要前置式監管的證監會，每次向申請人查詢海量的問題，還要答完又答。他透露，某叫車APP就成為犧牲品之一，上市申請失效，要重新遞表上市。受港交所「歡迎」的申請人如斯，更何況小型企業？

此外，有消息說，今次港交所表面讓步，實際對這批僅僅達標的申請人，將會採取「拖字訣」，即是會對申請人進行超級詳細審核。該消息人士勸說，申請人要有心理準備，有無限輪迴的問題待你答，答到你申請失效為止。由於每次更新財務資料和重新遞表，都涉及額外成本，有多少申請人捱得住並有財力遞幾次表呢？所以中小企都是自求多福吧！

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