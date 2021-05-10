長實（1113）將於本周四（13日）舉行股東特別大會，就斥170億元向李嘉誠基金會收購4項基建資產，以及向股東提出回購方式縮減股本進行表決。不過，近月長實股價穩步上揚，較公佈收購計劃當日的47.05元，今日收市價已升至50.5元，連同末期息1.46元，未計交易成本之連股息潛在回報不足4%。

長實早前公佈，將以每股51元向李嘉誠基金會發行3.33億股或佔攤薄後總股本約8.28%方式，等於總作價170億元，收購基金會旗下持有的4個基建資產，包括UK Power Networks的20%股權、Northumbrian Water的20%股權、Wales & West Utilities的10%股權，以及Dutch Enviro Energy的10%股權。

長實同時展開回購，向股東以每股51元回購3.33億股，佔已發行股數9.03%，而相關股份將會註銷，將涉及向股東支付170億元。若兩項建議獲得通過，而回購全數獲得股東支持，變相令李氏父子大手增持長實，持股量由35.99%增至45.6%。

另外，長實指未來兩年最少從收購公司收取9.1億元股息，並派發予股東，即每年每股派息至少達2.03元，較去年股息1.8元計，股息至少增加13%，現價股息率約4厘。

資產重估有望成股價催化劑

宏高證券投資經理梁杰文認為，長實近日股價表現穩步上升，可見回購方案並無反對阻力，不過，他認為交易沒有驚喜及亮點，小股東未有太大誘因投下贊成票，「首先回購價不太著數，較公佈方案時僅有約一成溢價，回購後或出現碎股，相信不少股東會採觀望態度，既不贊成、也不反對議案。」

他又指，雖然收購的基建資產估值一般，業務較為分散，惟交易完成後，李氏家族的核心持股上升，市面流動股份減少，對股價有一定支持作用，而李家增持長實的舉動，讓市場對該公司加強信心，有利長實的中長線發展，認為投資者可於現價買入作長線投資。對於市場猜測其私有化部署，他則認為種種財技反映集團無意進行私有化。

招銀國際策略師蘇沛豐則認為，是次收購可為長實帶來經常性收入，並保證增加派息，股東應支持方案通過，令大股東可「托住個價」。他又指，長實現時市帳率約0.5倍，較以往平均約0.6倍為低，據早前披露的土地儲備中，長實資產為「禾稈冚珍珠」，如可轉換為住宅的酒店和服務式套房、英國Greene King酒廠及物業等，可於重估時錄得巨額帳面收益，成為股價進一步上升的催化劑。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略