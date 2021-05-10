新盤市場氣氛熱烈，發展商趁勢緊接推售項目。由市建局及有利集團（406）發展的大角嘴利．晴灣23最新盡推餘下可供發售的37伙，折實平均呎價約2.24萬元，較首批貴近兩成。

利．晴灣23上周以折實均呎約1.89萬元，較同區新盤折讓逾一成搶客。繼早前加推第2張價單應市，項目新近加推37伙單位；截至下午3時，項目已錄逾1,328個認購登記，以3批合共117伙單位計，超額認購逾11倍。

項目第3號價單，涉及37伙單位，包括18伙一房、11伙兩房，以及首度推出8伙天台或平台特色戶，實用面積283至466方呎，價單定價為711萬至1,511.9萬元，呎價24,120至32,845元；維持最高16.5%折扣，折實售價為593.7萬至1,262.4萬元，折實呎價20,139至27,426元，整批單位折實平均呎價為22,431元，較首批約1.89萬元提價約19%。

是次入場單位為16樓E室，屬實用283方呎開放式戶，折實售價為593.7萬元，折實呎價約20,979元。

項目全盤合共142伙單位，其中25伙單位留待市建局作「樓換樓」之用，而實際可供發售單位為117伙，即全盤單位已公佈價單價錢。

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