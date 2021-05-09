【本報訊】受新盤帶動，二手氣氛被受帶動。東涌映灣園錄三房單位創下同類歷史新高成交，市場以1,168 萬元沽出近千呎單位，呎價1.25萬元，創同類貨歷史新高。荃灣半新樓柏傲灣本月開齋，兩房單位破千萬以1,080萬元售出，四年賺逾「三球」。

市場消息指，映灣園16 座高層H室，實用面積 930方呎，屬三房連士多房間隔，單位望開揚海景，業主剛以1,168萬元沽出單位，實用呎價12,559元，創同類單位歷史新高。原業主2007年5月斥375.5 萬元買入，持貨13年賬面賺792.5萬元，升2.1倍。

柏傲灣4年賺逾3球

荃灣半新樓柏傲灣本月開齋，市場錄一宗兩房單位以1,080萬元售出，四年賺逾「三球」。利嘉閣地產石家誠表示，荃灣柏傲灣傲1B座低層B室，實用面積525方呎，採大兩房間隔，望正南海景。業主放盤約一個月，原叫價1,100萬元，經議價後減價20萬元以1,080萬元沽出，實用呎價約20,571元。據悉，原業主2017年2月以約760.4萬元購入上述單位，持貨至今約四年，現轉手賬面賺約319.6萬元，升值約42%。柏傲灣現有70個放盤，最平叫價630萬元。

中原地產數據指出，本周十大屋苑錄17宗成交，與上周相同，其中鰂魚涌太古城兩日錄得五宗買賣，跑贏各大藍籌屋苑。

中原地產趙鴻運表示，春櫻閣高層C室，實用面積897方呎，建築面積983方呎，屬三房連套房單位，向東南有望景，業主剛以1,850萬元將單位連租約易手，單位附連月租3.1萬元，平均實用呎價20,624元。買家屬於外區用家。