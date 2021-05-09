上周篇文輕輕提過存款，指現今銀行不是先有存款才有貸款，只是相反。湊巧《金融時報》早幾天就報道包括花旗、摩根大通等美國大行正努力說服大型企業客戶，將存款轉投貨幣市場基金，以減輕存款氾濫對銀行的壓力。

事源美國聯儲局在疫情爆發後，一度放寬「補充槓桿率」（SLR）計算方式，容許銀行不將美債或準備金當作資產，從而有空間吸納更多存款，釋放更多貸款容量。說到明政府肯格外開恩，無非只是等銀行在惡食政策（QE+美國刺激經濟方案）造成的洪水氾濫惡果時，有啖氣唞下。

巨額存款湧入銀行，而資本要求維持不變，存款越多，代表銀行皮費越重。一旦唔小心坐多咗借不出去，分分鐘就要蝕本。美聯儲在今年3月結束放寬銀行資本要求，據報道，銀行不堪存款過多的成本壓力，便力勸大客將存款轉到貨幣市場基金。好處是基金交由銀行的資產管理部門打理，毋須計入資本要求，而銀行又不用失掉大客。

《金融時報》的統計顯示，美國三大銀行（摩根大通、花旗及美國銀行）今年首三個月新增存款達2,430億美元，去年全年創紀錄吸收了1萬億美元，而2019年新增存款只是920億美元。其他銀行跟機只是遲早的事。

可是這只是典型射波模式。貨幣市場基金性質接近現金，但始終流動性不及存款。去年3月金融市場暴跌，貨幣市場基金贖回贖到爆倉，觸發FSB和IOSCO研究加大監管。新規則未出台，銀行就鬥快將火球踢出，再次證明監管機構永遠慢半拍的行事風格。

戚風生