上午10時35分

通脹預期近月升溫，大宗商品率先炒起，其中中國有色礦業（1258）最近升6.35%，報4.69元；該股由上月月初2元水平，累升逾一倍。從事買賣鋅、鎳業務的利記（637）升8.45%，報0.385元；中國大冶有色（661）升6.06%，報0.175元；新疆新鑫礦業（3833）升4.49%，報1.63元；五礦（1208）升4.96%，報5.71元；江西銅業（358）升6.17%，報21.5元；南方錳業（1091）升5.26%，報0.6元；中國鋁業（2600）升4.84%，報4.98元；俄侶（486）升5.2%，報5.87元；洛陽鉬業（3993）升3.38%，報6.11元；興發（98）升4.27%，報10.74元。

油股亦炒上，中海油（883）升2.75%，報8.96元；中石化（386）升2.16%，報4.25元；中石油（857）升2.27%，報3.15元。

金價最新升至1,832美元水平，山東黃金（1787）升2.78%，報16.98元，招金（1818）升3.6%，報8.31元；銅價升至4.8美元水平，布油逼近70美元，報68.81美元。

恒指升幅回落至28,629點，升19點，成交532億元。

上午9時25分

A股靠穩，上證綜指升4點或0.14%，報3,423點；深證成指升11點或0.09%，報13,945點；創業板指升10點或0.34%，報2,920點。

上午9時21分

上周五美國非農數據令人失望，加息預期降溫，刺激標指造好，美期亦靠穩，港股高開166點，報28,776點；H指升67點，報10,766點；科指升32點，報7,987點。

疫苗股造好，復星醫藥 （2196） 開市升14.98%，報60.75元；國藥 （1099） 升7.9%，開市報26.1元。

中國上海復星醫藥集團周日（9日）宣佈，復星醫藥產業擬與德國BioNTech設合資公司，以實現mRNA疫苗的本地化生產及商業化，年產能將達10億劑。根據約定，雙方將分別認繳合資公司註冊資本的5成，其中復星擬以現金、有形或無形資產，包括廠房及生產設施等，作價出資合計不超過1億美元（約7.8億港元）；BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產，作價出資合計不超過1億美元。公告又指，合資公司在開展mRNA疫苗的商業化生產之前，應具備符合要求的生產設施、取得相關的生產許可，並獲得產品的上市批准等。現時復星獲BioNTech許可的候選mRNA疫苗之一的BNT162b2，在中國（不包括港澳台地區）境內處於二期臨床試驗階段。

而中國國藥疫苗已獲世衞正式通過緊急使用認證。世衞駐華代表高力表示，這標誌中國疫苗的質量有保證，使用安全，符合世衞的功效要求，並將成為抗擊全球大流行疫情的重要工具，又稱期待未來更多有中國生產的疫苗，都同樣獲得認可。

三涌油造好，中海油（883），升2.29%，報8.92元；中石化（386）升1.2%，報4.21元；中國油（857）升1.3%，報3.12元。

財經專欄作家魏力表示，恒指半年來首次失守20周線收市，加上北水回歸兩日，套路同樣是開市拉高即派，後市難言樂觀。加上上周五多個板塊失色，軟件、手機設備、汽車、光伏、物管股等均散水式向下，炒作焦點寥寥可數，主要集中在資源股，而且是最落後的金礦及紙業股，甚有水尾的感覺，大市或下試28,300左右水平，建議投資者謹慎而為，走勢不對辦應立刻離場。

人民幣兌美元中間價上調253點子至6.4425。

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