礦洞。
通脹預期近月升溫，大宗商品率先炒起，市場預期疫後復蘇刺激基建發展，金屬期貨價格飆升，帶動有色礦業板塊整個炒起。
其中中國有色礦業（1258）最近升6.35%，報4.69元；該股由上月月初2元水平，累升逾一倍。從事買賣鋅、鎳業務的利記（637）升8.45%，報0.385元；中國大冶有色（661）升6.06%，報0.175元；新疆新鑫礦業（3833）升4.49%，報1.63元；五礦（1208）升4.96%，報5.71元；江西銅業（358）升6.17%，報21.5元；南方錳業（1091）升5.26%，報0.6元；中國鋁業（2600）升4.84%，報4.98元；俄侶（486）升5.2%，報5.87元；洛陽鉬業（3993）升3.38%，報6.11元；興發（98）升4.27%，報10.74元。
油股亦炒上，中海油（883）升2.75%，報8.96元；中石化（386）升2.16%，報4.25元；中石油（857）升2.27%，報3.15元。
金價最新升至1,832美元水平，銅價升至4.8美元水平，布油逼近70美元，報68.81美元。
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