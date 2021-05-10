自從竹篙灣食物中毒事件發生之後，很多苦主紛紛蒲頭，流出大量「劣食」圖片，一時網上議論紛紛，矛頭通通指向政府。得罪講句，此等刁民言論，正正反映出香港人的劣恨性。

早在疫情之初，全日禁堂食剛剛實施之時，藝人馬蹄露就發表過「矜貴論」，她說，以前大家都不介意在街食飯，為甚麼突然就對全日禁堂食咁大反應，莫不是突然矜貴乎？

同樣道理，所謂的「粟米肉粒磚」，又何嘗不是香港人突然嬌生慣養？有在香港讀過中小學的人，早就見識過這些垃圾飯盒。

想當年，大家要不就硬食，要不就小息碌個杯麵，午飯時成盒飯車落垃圾桶。中小學十年時光，還不是一樣捱過去了。那些年的杯麵，還要用緊絀的零用錢真金白銀買，現在免費有合味道食，還不夠矜貴嗎？

食劣食飯盒，長遠而言，亦有助加強消化系統、增強免疫力、改善適應能力，香港人看不出政府的苦心，歸根究底就是短視。

正如疫情大爆發之前，有人說印度恒河水有助增強免疫力一樣，及早鍛練腸胃，對將來總有好處，未來應對化學元素表時，自然更得心應手。

但最令人失望的，還是香港人停留在口腔期的事實。大家只顧關注食物質素，但有誰想過政府的抗疫努力嗎？

又有疫苗、又有安心出行，又有集中，阿sor，隔離營，政府已經做咗好多嘢啦，點解你哋仲要係咁鬧，點解唔可以讚下呢？嗚嗚。

佬訊

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