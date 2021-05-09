【本報訊】美股今年很多主題相繼爆煲，為免後市出現深度調整，有專家建議輕倉上陣，提升現金水平至八成。資深美股投資者莫家強用橡筋來比喻美國股市市況，「目前美股市況是好像一條橡筋，需要向下拉後，才有力向上彈」。

莫指今年美股的牛、熊界線越來越難分辨，因為指數和個股走勢，不是跟去年般同步而行。他指自己在今年美股操作上會利用期權等衍生工具做對沖，例如用認沽期權（Short Put）策略吸納蘋果公司，開倉時已收取期權金，「因為以每股130美元水平買入蘋果公司略嫌太貴，但不太介意（以Short Put）於115美元接貨」。

勿只聚焦科技股

莫家強又提到，若市況轉差，亦不宜買入SQQQ等設槓桿倍數的反向ETF做對沖，「回顧過去一年、三年或更長的往績計，這隻產品走勢極差，即使是去年2月底至3月的大跌市，升幅都是曇花一現」。他建議散戶可留意一些熱門行業的ETF，如半導體ETF。

「美股隊長」吳瑞麟認為，今年美股炒作主題來去如風，如SPAC概念、大麻股概念、比特幣概念、電動車概念等，部份股價較今年2月高位或歷史高位腰斬一半。他已在年初陸續沽貨，投資組合現金與持股比例為八比二，現時炒美股採用「搶食雞餬」模式，不要只聚焦科技股，也可留意北美的建屋行業及木材需求，因肺炎疫情後，越來越多城市人遷往市郊居住，認為可留意SPDR S&P Homebuilders ETF與iShares Global Timber & Forestry ETF等。