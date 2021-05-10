中澳關係持續緊張，《彭博》引述知情人士指，中國至少有兩間規模相對較小的液化天然氣進口商，收到中央口頭指示，要求企業不要再進口澳洲液化天然氣（LNG），反映中澳關係惡化已波及商界貿易。

報道指中國政府向至少兩間公司下達指令，要求不要再從澳洲購買明年交貨的LNG。惟佔進口量近90%的大型國有進口商，則未收到類似指令，計劃將繼續購買澳洲LNG，此舉意味着指令對整體進口影響有限。中國發改委未予置評。

大宗商品數據分析媒體《Argus Media》引述一名歐洲貿易商指，由於中國嚴重依賴澳洲LNG，要完全切斷澳洲出口幾乎不可能，而且風險極大，因其他國家無法大量生產LNG。據報，有中國商人表示，最終商家只能聽從中國政府的指令，因很多事情也需要政府審批，故面對中澳交惡，多數中國商人也不敢開展澳洲新項目。

目前澳洲是中國最大的LNG出口國，3月份澳洲向中國出口多達251萬噸液化天然氣，假設每艘貨船裝載60,000噸LNG，相當於41個至42艘貨船，即中國單月就貢獻LNG收入的44.5%。2020年，澳洲全年合共向中國出口2,890萬噸LNG。

雖然中國海關未公佈4月的進口數據，但追蹤貨船的調研機構Vortexa指出，上月中國已由澳洲進口294萬噸LNG，比3月份上升17%。

澳洲政府去年12月通過一項對外關係法，並於上月針對新法例，正式取消中國與維多利亞州所簽署的「一帶一路」協議。中國國家發改委隨後宣佈，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下的一切活動。

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