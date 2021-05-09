食肆分A、B、C、D級，但是，對大家樂（341）、太興（6811）這類快餐、茶餐廳而言，分別不大，快餐與茶餐廳的設計本來就是以4人一枱為主。大家樂的股價於2019年9月見頂，也於2020年3月見底，目前正屬於復蘇期。太興上市不足2年，上市後股價就一路下跌，也是在2020年3月見底。過去一年，股價回升的幅度超過1倍。

疫情發展至今，相信飲食的需求已基本恢復，特別是快餐與茶餐廳，因為香港已經有許多人的家中沒有廚房，我留意我家附近的一家大家樂，生意實際上是比疫前更好，外賣自取者眾多，比堂食還多。

除了快餐、茶餐廳之外，米芝蓮星級餐館的生意也已全面恢復，日前，我到中環都爹利會館用餐，一眼望去，全滿。都爹利會館是由一家稱為佳民（8519）的上市公司所經營，香港上市的米芝蓮餐館不多，當然，米芝蓮餐館是不可能像大家樂、太興那樣大量開分店，因此業務進展有限。

也許，這是為甚麼米芝蓮餐館很少上市，估計佳民管理層也看到這個問題，因此決定開發新的，可以快速複製開分店的輕食咖啡屋品牌。

拜登開口說支持暫時放棄Covid 19疫苗的專利，一度使到全球，包括香港上市的藥業股股價下跌，不過，大家要明白，拜登是目前美國經驗最老到的政治人物，曾經是美國史上最年輕的參議員，也是美國史上最老的總統，在政壇打滾60多年，很清楚的知道只講不做或只做不講的效果，也很懂得利用大雷聲、小雨點的手法爭取支持。因此，拜登的講話，其西方盟國的政治領袖依然在觀望，如果受影響的股依然未收復失地，有投機買入的條件。

同樣的道理，拜登之前所講的大幅加稅、大搞基建，現在全都縮了水。

曾淵滄

財經評論員