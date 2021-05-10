每次談起polo恤總會出現一面倒的噓聲，它就像是男裝界的老鼠屎，而且更由不知何時開始變成了大肚腩中佬的專利，用來襯甚麼衣服都會出事似的。Polo恤襯西裝外套，本應是很合理的一個襯法，因為男裝跟女裝的最大分別，是男裝比較着重襯法，將一些看似完全不同風格的items來個mix and match，正如西褲襯波鞋早年被大眾批評，到了今次卻成為理所當然的一種襯法；而polo恤那帶衣領的設計，本身已經是加入了Business casual的正裝元素，所以Polo恤襯西裝的所謂「九唔搭八」，其實只是對人而不是對事﹗

Polo恤發源於19世紀，最初由精紡羊毛編織，由於編織地點在英倫海外的澤西島上，因此最早叫亦叫做jersey shirt。於設計上，羅紋針織的領子和袖口，前襟有兩到三顆紐扣，cutting後長前短，且側邊有一小截開口的下擺，所以它的設計是結合了恤衫的領口，又兼顧了T恤的舒適彈性。

很多人都認為polo恤應該鬆身一點的好，但其實一件fit身的polo恤除了膀位要合適外，手袖的闊度要剛好包着手臂及長度應在二頭肌中間，否則加上外套時很容易令領位變形。至於另一個問題，是polo恤的領鈕應該扣上多少才合適？很多人都說扣得越多越formal，我不知道那是出自誰人的「偉論」，印像中我唯一一次見過這種扣法是於1994年的電影《Forrest Gump》；但如果解開所有鈕門，因為布料特性不夠挺身衣領位置很容易塌下，所以一般只扣最底下那粒鈕就可以。

一般常見的polo恤多由純棉製造，但這種設計多只作casual打扮，至於比較適合襯西裝外套的，應為針織的knitted polo，有棉質或是羊毛料兩種設計，感覺上較平織的設計refined一點，而最重要的一點，是要留意衣領的設計，很多時polo恤的衣領較薄身且不夠堅挺（稱之為bacon collar，意即太單薄），你應找來一些較厚身或暗藏collar stays的設計。

Polo恤又有人叫它做Friday polo，說的是它那可作為上班及後續happy Friday的多變性。它雖然平凡，卻由Uniqlo幾十蚊一件到Loro Piana數千元一件，賣的不是後背那個細小的label，而是穿着者願意投資多少在自己身上。

觀奇氏

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