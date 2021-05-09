話說英國金融科技公司Curve日前宣佈與Cardlytics合作，為用戶提供高達20％的in-app回贈計劃。

先講眾安銀行高達200％消費回贈抽獎，即時入賬，即時收息；WeLab Bank最近按商戶類別提供回贈，買包、買蛋糕滿20蚊或以上，一律賺10蚊現金回贈，商戶清單好長，睇吓有無你想幫襯的良心店啦。

mox最近推出mox credit，用food panda叫外賣有10%回贈，逾三十間商戶有5％回贈，無上限回贈則保留1％（呢度一提，杜sir拍廣告真心正）；但銀行下月起會削減無上限Cashback，現金回贈比率由1％削至0.5%。至於，網購用livi是常識吧？現時的8％現金回贈優惠應該冠絕虛銀（每月上限300元）！

呢度分享一下，筆者家人原先經銀行買的火險（樓宇結構保險）即將到期，年保費1,500元。若重新投保，銀行網上報價基本計劃盛惠1,800元，全面保障索價2,700元。最終筆者揀咗虛擬保險One Degree的火險計劃，以物業按揭餘額大約330萬元計，年保費大約960元，呢幾日做緊九折，再加埋livi 8％回贈，網上報價、申請及付款後，其他事由公司待勞，CP值高，可以一戰，同坊間比，唔止八二折咁少啦！

嚴重離題，講返Curve。公司勝在是一間all-in-one card provider，香港未見到。大可理解Curve為一個集合扣賬卡和信用卡的電子錢包，從此以後，只需要帶住Curve卡，記住一個密碼就ok，特別在佢有個「時光倒流」功能，消費後可以在90日獲得一次重新揀找數卡的機會。最近仲有個「避免尷尬mode」（anti-embarrasment mode）功能，就是set up後備找數卡，避免default卡因為種種原因過唔到數而出現的尷尬場面。

另外，公司宣佈同Cardlytics合作，仲包括聲稱可以透過根據數據分析，預測用戶消費習慣，繼而推薦個人化優惠，外國金融科技的創新令人大開眼界，世界、未來應該是屬於勇於創新的年輕人的。

杜夫人

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