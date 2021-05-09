【本報訊】恒大（3333）旗下屯門掃管笏新盤珺瓏灣II，上月發生一宗交易被發展商撻定的擺烏龍事件，一名買家透過本報報道後得知單位被列為「撻定」，其後向律師詢問過才知虛驚一場。

疑隨意改成交冊內容

不過，事件中發展商就疑似彈弓手，隨意刪改成交冊內容，一手銷監局亦未對有關成交冊的內容更改有監管，或有誤導公眾之嫌。

今年4月7日，一手住宅銷售網上顯示恒大．珺瓏灣II成交紀錄冊有三宗分別在3月26日及27日成交的單位，被列為「簽署臨時買賣合約交易無進展」，交易被視為放棄上會，俗稱「撻定」，預料三個單位買家被發展商沒收樓價5%定金，本報亦在即日就事件進行新聞報道。

過在翌日，本報收到上述珺瓏灣撻定單位的一名買家Ben（化名）的來信，表示他看到報道後向律師查詢單位交易情況，並指律師查證後發現交易正常，沒有撻定。Ben表示：「我哋業主之間有一個group，有人send咗你哋個撻定報道出嚟，我先見到我個單位被列作撻定，心諗點解撻咗定？即刻去問agent同律師，我以為無啦啦俾人食咗廿幾萬定金。」

《一手住宅物業銷售條例》第8分部，一手銷監局就新盤成交紀錄冊內容作界定。當中列明，成交紀錄冊原意是要讓公眾了解該項目的交易資料，從而了解香港的住宅物業市場狀況。成交紀錄冊中必須有物業描述、有否連車位出售、臨約日期、正式合約日期、成交價、價錢修改的細節及日期、支付條款（包括折扣、回贈等）、合約終止日期及買家是否發展商相關人士等的資料。

本報向銷監局查詢時，當局只是回應會檢視各發展項目的銷售文件，如發現有懷疑違反《條例》的情況，會立案調查。

律師謝天良認為，發展商若已殺定，便應該把該單位放回市場再次出售，但最終會否落回內部認購，就不得而知。他指出，表面上簽正式合約有限期，但個別買家有時或會要求寬限一日半日，發展商不肯但後來又答應，一來一回就有機會造成上述的局面。