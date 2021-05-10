一首詩令美團（3690）落地獄，埋單蒸發千億市值，舵手澄清都冇用，證明股票市場只有想像力，冇嘢係冇可能發生，創板股彌明生活百貨（8473）近日價量齊升，正正打着實力與想像力的旗幟。

先講實力，彌明生活百貨（8473）首三季業績疫市下依然靚仔，期內盈利增長近倍至2,198萬元，上一年度全年盈利1585萬元，意味盈喜機會高唱入雲。與此同時，集團2月初宣佈，已就轉主板重新向聯交所遞交申請，事實上，以3年5000萬元盈利作計算基礎，全年成績表發佈後便夠數升呢；新近賽迪顧問（8235）宣佈轉板後累積升幅累升達三成，趁彌明生活百貨未起動收集有着數。

想像力方面，近期醫美概念大炒，彌明生活百貨強攻護膚品及化妝品，以創辦人袁彌明的美貌與智慧，搞多瓣醫美絕對唔難。此外，政府5,000元消費券預期於暑假內發放第一期款項，並決定不會按原本計劃分五期派發，有望刺激健康美容產品的銷售。

從圖表出發，彌明生活百貨近月在0.3至0.4元大橫行區上落，中線部署在0.35元樓下收集較值博，短炒嘛，近日逢回試10天線即見反彈，可吼住呢個位（昨報0.35元）部署，後市若踢穿0.4元頂部，四個字講晒︰海闊天空。

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