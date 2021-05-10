國家互聯網信息辦公室今（10日）宣佈，由於騰訊手機管家等84款App違法違規收集使用個人訊息，當局針對檢測發現的問題，要求相關App營運者需於即日起15個工作日內完成整改，並將整改情況上報，逾期未完成整改的將依法予以處置。

是次被點名的84款違規App，包括騰訊（700）手機管家的「QQ微信保護」、百度（9888）的「百度手機衛士」、淘寶旗下「錢盾」、聯想（992）旗下「樂安全」、中國平安（2318）旗下「平安貸款」及「平安好貸」、招商銀行（3968）旗下「招貸」等。

另外，中央除了針對科技龍頭發起大規模反壟斷調查外，強硬監管亦蔓延至網上教育行業。市場監管總局今日宣佈，針對群眾反映強烈的校外教育培訓機構亂象，經調查後對網上教育平台猿輔導及作業幫，分別處以警告和250萬元人民幣罰款的行政處罰，兩間公司均回應「誠懇接受，全面整改」。

猿輔導表示，誠懇接受監管部門處罰決定，已對產品和各渠道開展自查和審核，相關不規範標識已經全部整改完成。作業幫則在官方微博指出，作業幫已經收到市場監管部門的行政處罰決定書，對此誠懇接受，堅決服從，並對所涉不當宣傳內容、價格標識積極全面整改，嚴格遵守相關法律法規。

《彭博》引述中國證券分析師Ye Le指出，課後教育機構的不正當行為，已引起社會焦慮，預料下半年監管壓力持續。

騰訊有份投資的猿輔導正計劃集資上市，有傳已融資至少10億美元，並已與博宇資本（Boyu Capital）和DCP資本（DCP Capital）等投資者進行洽談。阿里巴巴及百度有份投資的作業幫，亦正考慮赴美上市，投資者包括軟銀願景基金、高盛集團和紅杉資本中國，已募集至少5億美元資金，最快今年下半年上市。

騰訊股價半日失守600元，跌0.8%，報595元；百度跌1.3%，報183.1元；聯想跌3.7%，報10.22元；招商銀行跌1.5%，報65.3元；中國平安跌0.1%，報81.5元；阿里（9988）跌1.9%，報215.6元。

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