收水！上周，英倫銀行宣布放慢買債步伐；三周前，加拿大央行宣布減少買債，並暗示提前喺明年下半年加息。當英、加等主要經濟體相繼邁向貨幣政策正常化，美國聯儲局呢？本周焦點係：中國周二公布4月CPI同PPI、美國周三公布4月CPI，通脹勢必升溫，收水只差遲早！

所謂收水，第一步係縮減買債，之後係加息，再之後係縮表（收縮資產負債表，即賣出之前買入嘅債券）。英、加正踏出第一步，日本則喺3月宣布取消買ETF；土耳其、巴西、俄羅斯更已進入加息周期，小國如亞美尼亞、塔吉克、津巴布韋、烏克蘭、克魯吉亞亦相繼加息。

其實，今趟最先出現貨幣政策轉向訊號嘅係中國。1月，人民銀行官員示警，中國已見泡沫，貨幣政策要進行適度轉向。人行其後多次重申貨幣政策「不急轉彎」，但要注意，「不急」唔係「不」！春節前後，已見人行持續減少逆回購收回流動性，令市場資金維持緊平衡。

收水皆因放水起！疫情之下，各國以量寬托經濟，又不斷舉債大撒幣，將財政赤字貨幣化。貨幣超發，必引致通脹，尤其美國貨幣超發。美元係全球貨幣根基，美元貶值，會令商品、黃金、股市、樓市等資產漲價。疫情影響，無論係去全球化定貿易保護，最終都指向通脹。

周一港股跌0.05%，收28,595。喺貨幣政策趨正常化下，高估值新經濟股被殺，受惠經濟復蘇嘅舊經濟股則重生。當中，中港銀行股多屬低估值、高股息，兼且「跨境理財通」料6月開通，可留意。港銀中，中銀香港（2388）最積極參與跨境金融服務。該股連升5日，現價29.5元，可候回吐收集作長線持有。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略