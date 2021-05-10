阿里巴巴（9988）創辦人馬雲今日現身於活動中，照片所見，他身穿藍衣白褲，身形顯得特別瘦削，最顯眼是白髮變得十分明顯，未知是否公司被中央打壓導致壓力過大。

照片所見，馬雲現身杭州阿里總部，手持「老年人數字生活手冊」，穿插在人群之中，未如早前酒吧照片中有大量「黑衣人」保鑣，換上大批白恤衫人士。身旁員工顯得十分興奮，紛紛舉機拍攝，馬雲亦顯得十分從容，盡露招牌笑容。

有網民指「感覺突然老了很多」、「越來越像小馬雲了」。

今日（5月10日）為第17屆阿里日，官方指是「阿里巴巴紀念阿里精神，感恩家人與親友的日子。」內媒IT之家報道，阿里日親友見面會上，集團董事會主席兼首席執行官張勇表示：「過去一年我們經歷了疫情，目前，阿里海外員工好多還處於居家辦公狀態，在這種特殊時刻，衷心感謝阿里的親友們，阿里發展離不開大家的溫暖相伴，感謝親友們在背後默默的卓越貢獻。」

阿里日來源於2003年沙士時，因一位員工疑似確診，全體阿里員工必須搬著電腦回家隔離辦公，為感謝那段艱苦歲月中的堅韌堅持，感恩家人的溫暖支撐。

早前有報道指，馬雲的螞蟻集團被中央「拆骨」成金融控股公司後，仍未解除中央疑慮，市傳螞蟻亦正研究馬雲退股並交出控制權，包括考慮將股份轉讓予國家，之後便有機會重新上市。分析指失去馬雲靈魂人物，就算螞蟻再上市，估值也會進一步下跌。

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