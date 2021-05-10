樓市交投暢旺，連帶豪宅市場亦「有價有市」。新地（016）旗下南區淺水灣道3號開售逾20年，上月突擊上載樓書重推貨尾，刺激屋苑二手成交；其中最新有四房大宅以8,000萬元易手，再現屋苑歷史高位。

據土地註冊處資料，淺水灣道3號23樓B室，實用面積1,659方呎，屬四房一套間隔，新近以8,000萬元轉手，呎價約48,222元；打破8樓B室，去年6月以呎價4.66萬元成交的新高紀錄。

至於原業主於2011年4月以6,300萬元購入上述單位，持貨10年，賬面獲利1,700萬元或約27%。

值得留意的是，同層毗鄰A室由東亞（023）主席李國寶早於1997年、即項目開售時，斥5,157萬元購入；以最新成交價計，李氏所持有的單位逾23年間，至少升值2,843萬元或約55%。

事實上，新地於上月已上載項目樓書，意味短期內將重推貨尾。當時有消息指，集團計劃先以招標形式，推售3樓A室連裝修示範單位「試水溫」。

按樓書資料，淺水灣道3號標準戶實用面積介乎1,659至1,771方呎，全為4房大宅；另有兩伙複式戶，實用面積則為3,316及3,574方呎。

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