【本報訊】踏入5月旋即有多個全新盤「搶閘」推售，刺激市場九天內已錄約1,070宗一手成交；過去周末均有新盤開售，帶動相關成交兩日錄約431宗，與上周相若。而黃竹坑站上蓋晉環最新加推160伙，開放式單位折實售價最平958.1萬元。

恒地（012）旗下首個啟德項目The Henley I早前連推多張價單，並於昨日首輪公開發售196伙。發展商指，項目首輪公開發售即日沽出134伙，佔可發售單位近七成；預料短期內提價加推應市。另由路勁基建（1098）牽頭發展的黃竹坑晉環最新加推160伙單位，折實平均呎價高見3.39萬元，較首批貴近一成半。

Henley暫吸金17億

恒地營業（一）部總經理林達民指，截至昨晚8時，The Henley I首輪公開發售單日沽出134伙單位；連同日前招標售出3伙特色戶，項目連日吸金逾16.92億元。其中價單形式售出的單位中，最高成交價單位為第2座18樓A室，實用面積889方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔，成交價約2,853.54萬元，呎價約32,098元。

林達民續指，項目日前有頂層特色戶錄得區內呎價破頂成交，相信項目2期相關單位有望再創新高；項目將於短期內加推單位應市，料有一定提價空間。

至於路勁及平安不動產資本等發展的晉環，過去兩輪銷售均「開紅盤」。集團銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目於八天內沽出426伙單位，套現逾90億元，即平均每伙單位成交價約1,200萬元，平均成交呎價則為32,649元。

項目最新加推第4號價單，涉及160伙單位，包括首度推出20伙開放式單位，以及20伙一房、70伙兩房、40伙三房和10伙四房；實用面積介乎289至1,135方呎。維持最高18%折扣優惠，折實售價為958.1萬至3,972萬元，折實呎價30,610至38,698元，整批單位折實平均呎價約33,980元，較首張價單約29,689元，提價約14.4%。

封海倫補充，晉環有機會本周末（15日）進行第三輪銷售，而短期內或會推出更多特色單位作招標。

利．晴灣23超購逾15倍

有利集團（406）大角嘴利．晴灣23日前加推30伙單位應市；項目暫錄逾1,255個認購登記，以兩批共80伙單位計，超額認購逾15倍。

一手成交方面，長實地產（1113）旗下「亞洲樓王」半山21 Borrett Road 18樓2號室，屬實用面積2,154方呎四房戶，新近連一個車位以1.7億元成交，呎價約78,923元。連同最新售出單位，項目本月已錄3宗成交，吸金約6.5億元；開售至今累沽8伙，合共套現超過21.5億元。