5月1日的《經濟學人》封面以台海危機為題，稱台灣為「地球上最危險的地方」。內文視中共攻台的風險持續上升。

我卻認為： 今天台灣是國民黨退守之後最安全的日子。

老共其實早在1949年便有機會收回台灣，但老毛堅持參加韓戰，迫使美國選擇支持國民黨。林鄭的「修例風波」，引發台灣人「今天香港，明日台灣」之慮，固然是蔡英文的救星；中國的戰狼外交何嘗不是美麗島的守護天使。

且讓我沙盤推演一下大陸攻台的最佳時刻：

在一次台灣選舉中，統獨兩派爭持激烈，台陸關係是激辯的議題。選舉結果叮噹馬頭，出現上次美國大選般的不確定性。民間出現武力衝突甚至鬧出人命。台灣的中共地下黨暗地裏策反，軍隊也呈現分裂。解放軍特遣部隊以迅雷手段空降台北，支持統派奪權。最後，還要加上當時中美關係良好。

北京忙於脫貧減債

今天，上述的情況一樣也沒有出現。反之，台灣民意是一面倒的反統，蔡英文其實也小心不主動對外串門子挑釁北京。當然，別人送上門的好意，她自會笑納。拜登上台後，小心經營外交，在西方盟友中取得道德高位。

台海一旦出現戰雲，美國肯定不會開第一槍。但如果中共首先出手，美國反擊解放軍，不會手軟，亦希望順勢拖垮中國的經濟。軍事上，這些年來，因為美國大兵生命寶貴，華盛頓最怕的是耗日費時的陸戰，台灣地形險狹，勝負關鍵在於制空和制海權，這些都是美軍樂於奉陪的。

大陸經濟正是從疫情中慢慢復蘇，脫貧減債問題一大籮，除了滿足大一統情意結之外，找不到原因北京要在管治上再開火線。統一這張牌管用好用，但要用得其所，現在用，並不合時。

結語， 我們這些梳化評論員，只能按常理推測出牌。但歷史往往受當權者的心理狀態左右，不以邏輯為依歸。正是一念天堂﹑一念地獄。今天很多事情，都在於領導人的一念。

張宗永

思博資本高級合夥人兼亞太區總裁