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和記港口完成收購荷蘭鹿特丹貨櫃碼頭 加強當地港口營運

1小時前
和記港口落實收購旗下鹿特丹貨櫃碼頭APM Terminals Rotterdam（APMTR）。資料圖片

荷蘭碼頭營運商APM Terminals公佈，與長和（001）旗下和記港口附屬公司Hutchison Ports Netherlands簽署協議，和記港口已落實收購旗下鹿特丹貨櫃碼頭APM Terminals Rotterdam（APMTR），惟未披露交易價格。

資料顯示，APM碼頭位於北海沿岸，鄰近和記港口現有的歐洲貨櫃碼頭河口碼頭，每年貨運量約320萬個標準貨櫃單位，擁有1,600米長的深水泊位，並設13個龍門架吊機。

和記港口歐洲董事總經理鄭振訓表示，目前集團於鹿特丹擁有河口碼頭及EUROMAX碼頭，是次收購將進一步加強集團於鹿特丹的港口營運，為客戶提供一流及更靈活的服務。APMT樞紐碼頭負責人Rolf Nielsen則表示，在過去18個月，各個持份者包括工會等團體進行合作，以順利完成交易，相信是次易手為碼頭帶來更好的前景，並為員工提供良好的工作保障。

和記港口於27個國家營運港口及碼頭，遍及亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳洲，其中歐洲版圖涵蓋德國、比利時、英國及波蘭等國家，於荷蘭已擁有7個港口及碼頭。長和今日收報65.75元，升2.2%。

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