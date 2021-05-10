進入破產重組的海航集團，去年遭一家巴拿馬公司入稟申請清盤，案件今日撤銷。

去年入稟狀顯示，巴拿馬註冊公司China Joy Shipping申請海航集團有限公司清盤，申報公司地址位於海南省海口市。

資料顯示，China Joy董事之一為商交所前董事莫峰，該公司於2012年亦因被拖欠數百萬美元債務，一度申請海航清盤，其後因海航已償還大部份欠債，海航已表示可於短期內清還尾數，最後撤回清盤呈請。

海航321公司合併重組

債務纏身多年的海航集團，今年初遭債權人申請破產重組，海南省高級人民法院受理案件，對321家公司實質合併重組，並已指定海航集團清算組擔任管理人，有關債權人要在本月20日前申報債權。

海航旗下3家A股上市的子公司海航基礎、海航控股和供銷大集，其後公佈被佔用資金、違規擔保等金額合共逾1,100億元人民幣。據內媒報道，海航負債達7,000億人民幣。

海航集團已根據中國《企業破產法》，為其航空業及機場業務公開招募戰略投資者。該集團的航空業務擁有經營境內12張及境外2張客運牌照、4張貨運牌照、以及3家公務機牌照，當中包含在港註冊的香港航空。

截至去年底，海航共營運668架商用飛機，132架通航飛機，客運航線數量超過1500條，航空從業人員達6.4萬人。

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