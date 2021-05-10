市區可供發展土地匱乏，不少發展商積極併購舊樓業權作重建發展。其中近年密密於太子、佐敦等「插旗」的樂風集團，最新市傳以2.8億元，購入佐敦南京街兩幢舊樓逾八成業權，料稍後將申請強拍，以統一業權。

中原工商舖黎紹賢指，佐敦南京街15至17號，現為兩幢7層高物業，新近獲樂風集團購入逾八成業權。該地段現時已劃入為「商業」用途，地盤面積約2,796方呎，以最高地積比率12倍計，最高可建樓面面積約33,552方呎。

市場消息指，樂風集團共以約2.8億元，收購上述物業業權，即呎價約8,345元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢指，上述項目尚餘少業權未成功收購，惟集團已達申請強拍的門檻，料稍後或向土地審裁處申請強拍。周續指，是次項目地盤將會與集團較早前收購毗鄰的11至13號地盤合併發展。

事實上，樂風集團近年轉戰住宅項目後，收購動作頻繁，包括先後斥約6.27億元統一太子基隆街1至7號、9至11號及13至15號等一列舊樓業權。

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