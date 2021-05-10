二手樓市暢旺，各區都有追價個案。美聯物業張國成表示，元朗朗屏8號5座低層A室，實用面積610方呎，屬3房間隔，業主原本叫價850萬元，有投資者一星期前睇樓，但當時未下入市決定，惟一星期後業主決定加價3萬元，但該買家仍願追價，最後以853萬元成交，呎價13,984元。單位於2016年以680.4萬元買入，持貨5年賺172.6萬元離場，升值25%。

海欣花園呎價逼1.7萬破頂

利嘉閣地產陳志傑表示，青衣海欣花園6座極高層E室，單位實用面積465方呎，兩房間隔，座向東南，享臨海維港景。單位放盤約1個月，原叫價798萬元，議價後以788萬元沽出，呎價16,946元，創屋苑呎價新高。原業主2015年12月以536萬元購入單位，持貨約5年，現轉手賬面獲利252萬元，物業升值約47%。

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