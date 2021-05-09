百億「舖王」鄧成波（人稱波叔）近年屢傳財困、需四出沽貨救兒，妻子葉少萍還要向銀行借錢應急。惟本報發現，波叔近年新開設了30多間餐飲公司，大部份同由孻仔鄧耀昇擔任董事；在債務尚未還清下，仍野心勃勃意欲拓展新業務，難保一波未平、一波又起。

本報統計，鄧成波與兩名兒子鄧耀昇及鄧耀邦，去年初至今成立多達49間公司，當中至少30間公司名字與餐飲業務有關，觀乎名字起得相當特別，而涵蓋的餐飲類型亦包羅萬有，例如有「一首麻辣火鍋」、「鮮鮮漁港」、「牛郎食品」、「停不了即炒好餸」等。

部份登記地址為同一車行

鄧氏本身已持有東海及鴻星兩家酒家，去年9月仍開設名為「龍鳳茶樓」、「金滿酒家」等公司，由鄧成波及鄧耀昇任董事。最新的一間公司「松齡上素」則於今年2月19日成立。記者翻查部份新公司，均未見有商標及商業登記，亦未見有實體食肆營業。

這些新成立公司中，部份登記地址均為亞皆老街98號一地舖，本報記者曾到上址查看，發現該址為車行，門牌掛上「成」字。當記者欲內進查詢時，職員卻指要預約；最後未有向記者提供預約方式就邀請離開。

在財困的陰霾下，家族持有的鴻星旗下公司金瓶實業，亦有新搞作，分別註冊了「68 STAR 星 精品小炒 四季燉湯」、及「DIM SUM 食好點」兩個商標。其中前者實體店已開業，據鴻星集團官網顯示，「Star．68」的粵味精品餐館去年6月在中環開幕。

鄧成波：未有具體業務計劃

對於家族註冊多家餐飲公司，鄧成波回覆指，註冊新公司屬其正常業務操作，現階段尚未確定新公司的具體業務計劃。而家族一直發展旗下多元化業務，包括房地產投資及管理、住宿及餐飲、金融服務、安老服務等，餐飲只為其中之一，集團不時審視市場機遇，因應需求拓展業務。

波叔年紀雖大，但對多個行業仍極具野心；惟他在2019年透過注資形式成為連鎖酒家鴻星大股東，加上一向持有的東海，在疫情下受創嚴重。而地產上亦由於併購過急，鄧氏家族去年起不斷沽貨撲水，至今至少沽出旗下15項物業，套現20億元。

另外，鄧耀昇今年3月16日，辭任了26間公司的董事職位。其中22間由鄧成波另一兒子鄧耀邦、及鄧成波妻子葉少萍頂上擔任董事；值得留意的是，該批公司以「東海」字號為主。再加上鄧耀邦今年4月起，亦擔任鴻星集團實業董事，並透過金瓶實業有限公司持有旗下鴻星品牌；意味東海及鴻星兩大餐飲品牌，現時是由鄧耀邦揸弗。