Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克旗下的太空公司SpaceX將於2022年首季啟動「DOGE-1衛星登月計劃」，並宣佈接受大眾使用加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）作為DOGE-1登月計劃的付款方式。

《CNBC》報道，繼能源公司Geometric Energy Corporation於昨天宣佈由狗狗幣支付的登月計劃，SpaceX隨後向媒體證實接受狗狗幣支付其登月計劃，指DOGE-1將證明虛擬貨幣在地球軌道之外的應用，並為星際貿易奠定基礎。至於登月計劃的財務價值，Geometric Energy Corporation、SpaceX皆未透露。

馬斯克今年愚人節曾在其推特上稱，SpaceX將把狗狗幣投放到月球上，並於美國知名喜劇節目《週六夜現場》時大力吹捧狗狗幣，認為「這是貨幣的未來。這是種不可阻擋的金融工具，它將稱霸世界」，他還補充稱，狗狗幣和美元鈔票一樣真實。

不過他同時亦於節目中笑言這是一個騙局，節目開播近一個小時後，狗狗幣的價格便由開播前0.65美元跌至0.47美元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略