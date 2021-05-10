特約報道｜雖然疫情未散，但市場對日本經濟前景樂觀，日經指數現處於多年來的高位，黃金週後更有一波升幅。未來疫苗照落實，旅遊業亦有望復甦。投資日本樓，大阪是熱門的選擇，近期難波地段有@RLiS_house難波現樓樓盤發售，比起買樓花有保證，發展商更提供保證租金回報。

作為日本第二大城市，大阪近年有多項重大發展計劃，包括預計於2024年落成的人工島夢洲，配套有中央線鐵路延伸的夢洲站也在此通車。加上2025年世界博覽會亦會於大阪舉行，以及日本第一個賭場渡假村有機會在這興建，屆時必定掀起一陣觀光熱潮，以投資角度而言，大阪比起東京更具投資吸引力。

難波是大阪的心臟地帶，可以視為像旺角般的熱鬧地區，是遊客必去的繁華地段。從@RLiS_house難波可徒步至道頓崛、心齋橋、Namba Parks購物中心等著名景點，對於喜歡購物掃貨的遊客而言，是一個很好的住宿落腳點，作為民宿放租自然不愁租客入住。而且樓盤距離JR難波站僅9分鐘路程，坐擁7線鐵路，四通八達，可直達大阪環球影城及世博會等旅遊景點。

在大阪置業，向來以大阪中心的北區、西區、中央區、天王寺區、浪速區這五大區域為首選；項目位於浪速區，是低密度的高尚住宅區，平均住宅價格比其餘四區來得相宜，性價比高，具升值潛力。項目周邊多綠化空間，而且配套齊全，樓盤附近亦有餐廳食肆、洗衣店、診所、藥房等，而且只需4分鐘路程可達營業到凌晨12點的MaxValu大型超市，方便早出晚歸的遊客採購日用品。

此樓盤已於2020年11月新落成，樓高10層共28戶，提供開放式及2房單位，送全屋傢俬電器。發展商RE-LAB除了提供5%或6%保證淨租金回報，更有一站式租賃托管服務及免費民宿牌照，買家可以輕鬆做民宿放租。由於RE-LAB有專門的民宿管理團隊，各訂房網站都有多個RE-LAB 品牌旗下民宿的資訊。此樓盤現樓港幣200萬起，於5月15-16日舉行展銷會，同場更有《日本永住權及特強租金回報必勝法》講座，想買日本樓做民宿放租，或者對永住權有興趣的話，可以預約講座及親身到場了解更多。

展銷會資料

日期：5月15-16日 (週六至日)

時間：上午10時至晚上6時

地點：沙田帝都酒店2樓藍寶石廳

講座主題：日本永住權及特強租金回報必勝法

講座時間：中午12時/ 下午2時/ 下午4時

敬請預約：(+852) 6154 9817

Whatsapp查詢：http://bit.ly/HBST5

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