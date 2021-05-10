《彭博》指以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）和幣安幣（Binance Coin）接連破頂，鋒芒已蓋過比特幣（Bitcoin），令人懷疑加密貨幣市場是否成熟。

比特幣佔總值2.6億的加密貨幣市場的佔比已由今年初的70%，下降到43％。對於摩根大通和DataTrek Research LLC的策略師來說，這一指標可能是投資者過度推動一系列加密貨幣增長的警告訊號。

摩根大通的Nikolaos Panigirtzoglou團隊上週五在一份報告中寫道，比特幣主導地位逐漸減弱，其他加密貨幣則由散戶需求帶動。 DataTrek的聯合創辦人Nicholas Colas稱，歷史表明，當比特幣份額達到40%時，比特幣以外的加密貨幣可能會「很快」下跌。

在過去一段時間以來，許多評論員都在擔心刺激措施推動的加密貨幣頂峰近在眼前，結果它們反而愈升愈多。但是，在一個讓傳統投資分析沒用的領域上，這種擔憂很難撼動。

Nicholas Colas在最近的一份報告中寫道，就算你不投資加密貨幣市場，這也值得追蹤。他補充說，現在有超過2萬億美元資金投資在加密貨幣上，「實質性的下跌」也可能影響股票等更傳統的金融資產。

在摩根大通團隊看來，由散戶推動的上升讓人回想起2017年尾加密貨幣熱潮見頂的一幕。

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摩根大通的Nikolaos Panigirtzoglou團隊在周五的一份報告中指出，

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