livi推出首張「先買後付」虛擬扣賬卡，可分期3至36期不等，透過Mastercard虛擬扣賬卡提供簽賬即時分期服務的銀行 。

用戶只需livi PayLater Mastercard虛擬扣賬卡加添至手機錢包，即可於任何網上或實體商店以先買後付方式購物，使用該卡付款的交易，將按用戶預設的還款期自動分期，無需另外申請，用戶亦可透過livi手機應用程式輕易管理其簽賬分期。

livi 產品總監洪滿霜表示，現時銀行在支付產品上尚算齊全，銀聯QR Code支付產品並與YUU合作推積分計劃，現有逾半客戶使用；今年三月初推出萬事達卡預付卡，暫時已有四成客戶申請及使用。她又透露短期內會有其他創新產品，未來會探討財富管理業務，年內會推出理財產品。

本報記者實測，現有客戶只需額外補充僱主及月入資料，即可申請並幾乎即時獲得審批，銀行會就每筆放款收取0.2%的每月手續費，違約年利率介乎4.77%至6.89%不等；提早還款須支付相等於還款本金3%的提前結清費用。即日至8月31日之優惠期內，合資格消費分期首三個月免手續費，並豁免提前結清費用優惠。

富融銀行新開戶兼存入5000元 三個月獲80元回贈

富融銀行推出港幣及人民幣存款年利率優惠，以及外匯買賣現金回贈等。該行全新客戶開戶並在三個月內維持存款金額每天不少於5,000港元，即可獲80港元現金回贈，相當於年息6.5%。該行現時人民幣儲蓄存款及定存年利率，分別是1%及高達2.4%。

另外，用戶外匯兌換額每滿50,000港元，即可獲50港元現金回贈，上限3000港元。

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