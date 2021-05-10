有「舖王」之稱的鄧成波（波叔）近年多次傳出財困，頻頻沽貨套現；最新委託代理標售九龍城聯合一籃子物業，料市值約25億元；項目將於下月23日截標。

仲量聯行透露，該行新近獲委託以招標形式出售九龍城聯合道2至4號部分︑6至8號全幢︑10至16號部分，及18號蔚盈軒全幢業權；預計全部物業合共市值約25億元。買家可選擇購買全部物業或部份，物業將以「現狀」及連現有租約出售。

翻查資料，上述物業均由鄧成波家族持有，其中蔚盈軒為其兒子鄧耀昇旗下的Tang’s Living Group與松齡護老集團（1989）合作的長者服務式住宅；鄧氏家族早於2017年以約13億元向豐泰地產購入。物業樓齡4年，樓高29層，佔地約10,167方呎，總面積達84,366方呎，以市值約20億元計，每方呎造價約23,706元；全幢物業合共提供92伙單位，涵蓋1房、2房、3房及4房戶型，另有36個車位。

仲量聯行補充指，是次放售項目涉及共18個地段，總地盤面積約20,218平方呎，以整批市值料達25億元。

事實上，鄧成波家族近年密密沽售物業「換錢」，包括上月中以1.25億元售出柴灣工廈多層物業，當時持貨兩年僅平手離場。

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