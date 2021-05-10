上周五港股又再高開低走，恒指收市雖然僅跌26點，但多個板塊（如軟件、手機設備、汽車、光伏、物管股）散水式向下，炒作焦點寥寥可數，主要集中在資源股，而且是最落後的金礦及紙業股，甚有水尾的感覺。大市山雨欲來，仍要落場的話，魏力的建議只有一個：自己睇緊啲，走勢唔對辦要即刻走人。

以周線圖分析，恒指半年來首次失守20周線收市，加上北水回歸兩日，套路同樣是開市拉高即派，後市如何樂觀？小時圖保力加通道底部現處28,331點，而日線保力加底部則在28,270點，短線大機會下試該水平。

另一邊廂，美國非農數據遠遜預期，為市場帶來驚喜，收水加息的預期降溫，美匯飛插至90附近，為已形成「雙頂」的納指沖喜一下，但中概股明顯無力反撲，阿里巴巴（BABA）、京東（JD）、拚多多（PDD）等高開之後，又再派到收市，反映大戶出貨的意願強烈，如相關股份今日受惠美股升市而高開，是上佳的減磅機會，短期港股科網巨頭勢陸續穿底，撈貨未係時候。

短線博奕在乎動力，翰森製藥（3692）近日下試保力加通道底部後，上日逆市大成交起動，收市漲3%，報33.05元，接近全日高位，9 RSI形成「三底背馳」，屬利好訊號，後市可以保力加頂部36.7元作為反彈目標，止蝕位設於31.8元即可。

值得留意，恒指下周五（21日）將進行改革後的首次季檢，醫藥股的數目將會增加，接近2,000億元市值的翰森，可望成為染藍黑馬，聰明錢是否開始進駐此股？拭目以待。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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