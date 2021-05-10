新盤交投暢旺，貨尾去貨速度亦見加快。中原地產黃良昇指出，截至2021年3月，長實（1113）、恒地（012）、新世界（017）、新地（016）、信和（083）及會德豐地產六大發展商，新盤貨尾回落至4,935伙，按月下跌217伙，連續10個月企穩於5,000伙水平附近。未來供應主要來自新地及恒地，現有貨尾分別為1,413伙及1,331伙。

黃良昇續稱，一手貨尾減少主要來自中小型單位，A類單位（實用面積少於431方呎）按月減117伙，減幅主要來自恒地。B類單位（實用面積431至752方呎）按月減少64個，減幅主要來自長實。現時六大發展商A及B類一手貨尾分別合共1,374伙及1,485伙，貨尾量維持穩定。4月發展商開始陸續推售全新盤，貨尾量有機會短暫輕微上升。現有4,935伙貨尾中，開放式及1房各佔325及966伙、2房佔1,117伙，3及4房以上大單位佔2,527伙或51%，成貨尾重災區。

至於實用面積超過1,076方呎的大型單位，六大發展商現時有964伙單位待售，是2018年7月後新高水平，反映發展商開始推售豪宅單位。實用面積介乎753至1,075方呎的C類單位，六大發展商現時有1,112伙貨尾待售。

按房型類別，四房或以上單位，六大發展商共有867個待售單位，按月減16個。兩房及三房單位貨尾共有2,777個，按月減100個。開放式及一房貨尾共有1,291個，按月減101個。中原指，是次統計是由2016年及以後首次推出的新盤中，選取154個項目統計，合共86,773個單位。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略