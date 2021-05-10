近年納米單位樓價跌幅顯著，吸引名人趁低吸納。「麻雀館大王」石鑑輝家族近年頻頻入市，其中石鑑輝三子石炳濂，上月斥478萬元買入佐敦珀‧軒納米樓，原業主蝕近兩成離場。

有「廟街豪宅」之稱的佐敦珀‧軒錄得今年首宗成交，屬中層D室，實用面積248方呎，開放式間隔，上月以478萬元成交，呎價19,274元。據土地註冊處資料，原業主2013年以579.2萬元一手買入，持貨8年賬面蝕讓101.2萬元或17%。接貨新買家為SHEK PING LIM PHILIP，其英文名字與「麻雀館大王」石鑑輝成員同名，有機會為同一人。資料顯示，石是次入市須支付樓價15%雙倍印花稅，即71.7萬元。

有區內代理表示，該單位早於2018年9月放盤，原本連租約（月租1.2萬元）叫價630萬元，放盤逾2年，最終累劈24%終獲石鑑輝家族執平貨。

石鑑輝家族成員一向鍾情物業投資，買樓足跡遍佈港九新界，並採取「大小通吃」入貨策略，由納米樓至過億豪宅均通殺。包括御林皇府森麻實徑雙號洋房，2019年4月以6,180萬元買入，買家為石炳濂（SHEK PING LIM PHILIP）﹔該家族另一成員石炳祥，今年初斥1,238萬元購入深井碧堤半島一個3房戶，同樣「硬啃」185.7萬元辣稅。

納米樓於大旺市下仍頻見蝕讓。資料顯示，同區AVA 62中層C室，實用面積173方呎，以365萬元易手，呎價21,098元。原業主2015年以394.6萬元買入，6年貶值7.5%。

黃竹坑新盤晉環高價開售，同區半新樓未見受惠。香港仔登峰‧南岸高層E室，實用面積451方呎，2房間隔，上月以830萬元易手，按原業主2017年初買入價877.3萬元計，賬面蝕讓逾5%。

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