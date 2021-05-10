陷賣盤困局的泰禾人壽自2月8日起停接新保單3個月，原本限期於上周屆滿，惟與新買家交易告吹，公司宣布進一步延長停接新單至7月底。

泰禾人壽表示，由於公司現正進行策略性檢討，以及與潛在投資者深入協商未來發展方向及長遠目標，董事會決定將策略性檢討期延長至2021年7月31日，並於期内繼續暫停承保新保單。

泰禾人壽希望透過是次策略性檢討，與潛在投資者就未來業務發展方向達至共識，以發揮最大的協同效應，同時能夠為泰禾人壽注入新元素以及更多資源，有助公司開發嶄新產品、提升業務表現和資源整合之效率，以及優化服務質素等。

泰禾人壽指，一直以保障保單持有人的利益為首要任務，並會繼續履行對所有保單的責任（包括保單權益），保單上的條款及細則一律維持不變，公司現時有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要，客戶不會受到任何影響，客戶服務中心及熱線亦會繼續如常提供服務。

保監局發言人回覆指，不會評論個別保險公司的商業決定。

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